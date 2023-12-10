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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزراء المالية والتنمية المحلية والتعليم والإسكان والتموين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى د. محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ود. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين في كل أنحاء الجمهورية، بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

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