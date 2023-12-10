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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية 2024.. مشاركة ايجابية تعكس وعي المصريين بممارسة حقوقهم الدستورية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عكس الإقبال المتزايد والمشاركة الإيجابية للناخبين ممن لهم حق التصويت من مختلف المراحل العمرية في لجان التصويت مع انطلاق "العرس الانتخابي" في الانتخابات الرئاسية اليوم /الأحد/ مدى وعي الشعب المصري بأهمية ممارسة حقوقه الدستورية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، وسط تحديات إقليمية ودولية تستدعي رص الصفوف.


وتأتي الانتخابات الرئاسية في ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب توحيد الجبهة الداخلية المصرية والتفاف المصريين خلف دولتهم، والمشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر القادم، لقيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان خلال ست سنوات قادمة ومواجهة التحديات والتعامل معها، وهو ما عكسه الإقبال الكبير للناخبين للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في لجان التصويت المختلفة في حلوان وحدائق حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو فور فتح لجان التصويت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم.


وتجرى عملية التصويت من جانب الناخبين في مختلف لجان الاقتراع ما بين مدارس ومراكز شباب وسط إشراف قضائي كامل وتدابير أمنية للحفاظ على سير عملية التصويت بانتظام وتيسير كافة السبل أمام الناخب للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقه الدستوري بسهولة ويسر وحرية تامة، والحرص على خروج المشهد الانتخابي بشكل حضاري ونموذج يحتذى به في العمل الديمقراطي في التصويت، وأجواء شفافة ونزيهة وفق المعايير الدولية.


ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة سبل التيسير لكبار السن والناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عملية التصويت، وسط حرص على عدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما تم وضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين. 


وشهدت مقار اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين من الشباب وكبار السن إلى جانب السيدات والفتيات للإدلاء بأصواتهن، حيث تواجد أعداد كبيرة منهن في طوابير أمام أبواب اللجان منذ الصباح الباكر حرصا منهن على المشاركة في تلك الانتخابات في ملحمة كبيرة تعكس أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ الوطن ودور المرأة المصرية وأهمية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها عنصرا حيويا وفعالا في جميع الاستحقاقات الدستورية التي جرت من قبل، وأنها دائمًا تتقدم الصفوف لاستكمال مسيرة الوطن، وحاضرة في كل الاستحقاقات الدستورية.


وتجرى عملية التصويت في هذا العرس الديمقراطي وسط متابعة من عدد من البعثات والسيارات الأجنبية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر عربيا وإقليميًا ودوليًا.

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