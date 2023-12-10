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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد اللجان لمتابعة انتظام وسير العملية الانتخابية.. شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد اللجان الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2024، بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي، لمتابعة انتظام وسير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات.

وتفقد محافظ الجيزة، لجان مدرسة الاورمان الثانوية، ومدرسة السعيدية الثانوية وهي لجنة مخصصة للمغتربين، ومدرسة أبو الهول القومية.

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان بنفسه وسؤال المستشارين على أي معوقات أو نقص خدمات.

جائت الجولة بعد إدلاء محافظ الجيزةبصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.


وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و754 لجنة فرعية لإستقبال ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.


ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.
 

وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الإنتخابات.

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