إقبال كثيف من ذوي الهمم على مقرات الانتخابات الرئاسية بالقاهرة

شهدت لجان و مقرات الانتخاب بأحياء وسط القاهرة حضورا ملحوظا لذوي الهمم ، حيث أصروا على المشاركة في العملية الانتخابية .



ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الإقبال الكثيف من الناخبين و حرص ذوى الهمم و كبار السن على ممارسة حقهم والإدلاء بصوتهم في الاستحقاق الدستوري ، حيث تواجدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح.



وأكد المشاركون على أن المشاركة في الانتخابات هى واجب وطنى على الجميع لرسم مستقبل الوطن، لكي تنعم الأجيال القادمة بالرخاء والاستقرار .



يذكر أن محافظ القاهرة أكد أن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين .



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في محيط اللجان لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.