وزير البترول يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تشهد يوماً مهماً فى حياتها السياسية من خلال المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الوزير، خلال الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة أبوالفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبوالعلا، إن “ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنين على أداء الواجب الوطنى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية واستمرار مسيرة التطوير والبناء”.

وأضاف: “نلمس ذلك أيضاً من خلال ما تتم متابعته من حرص العاملين بالحقول على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى باللجان التى خصصتها لهم الهيئة العليا للانتخابات بمواقع العمل والإنتاج”.