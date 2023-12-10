المصريين الأحرار: تسهيلات لأول مرة لذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسية الحالية

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه بعد ساعات من فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وحتى قبل فتح اللجان، كانت هناك حشود داخل لجان الانتخابات في انتظار التصويت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا « في الحقيقة، لم أرَ فى العالم كله، أن الناس تروح اللجان قبل بدء التصويت في هذا التوقيت، وهو ما يدل على أن الشعب المصري حينما تناديه فى الأوقات الهامة، يكون متواجدا دائمًا، ويكون الجميع على قلب رجل واحد».

وتابع: «المشهد الثاني، التنوع الجميل اللي موجود، وبالنسبة لينا دي رابع انتخابات نكون متواجدين فيها وذلك منذ عام 2012، و 2014 و 2018 و 2024، وهناك ظواهر مبشرة بالأمل، إحنا دايما بنرصد أنه فى الساعات الأولى يكون أهالنا من كبار السن، لكن في تلك المرة شوفنا تنوع ووجود الشباب في ساعات مبكرة وكذلك المرأة، وذوي القدرات الخاصة».

وأكمل: «أريد توجيه تحية خاصة للهيئة الوطنية للانتخابات، لأن أول مرة في تاريخ مصر يكون فيه تسهيلات لذوي الإعاقة السمعية أو البصرية أو الإعاقة الحركية».

وقال: « الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح اللجان فاق كل التوقعات وذلك على مستوى وعموم الجمهورية، ونرفع القبعة للريف لأنه نازل بغزارة ودا بسبب العمل الرائع الذي تم في الريف المصري وكان له مردود في الانتخابات».