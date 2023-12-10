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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب الإدلاء بصوته.. الفريق أسامة ربيع يدعو العاملين بالهيئة والمواطنين للمشاركة في الانتخابات

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في التصويت بالانتخابات الرئاسية في أول أيام إجرائها داخل مصر والتي تستمر في الفترة من ١٠_ ١٢ ديسمبر الجارى.

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ووجه الفريق ربيع رسالة يحث فيها العاملين بالهيئة و المواطنين على التوجه للمقار الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وأمانة تقع على عاتق كل مصري ومصرية للاسهام في بناء وطنهم،جاء ذلك خلال تواجده بمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بهيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية الناخبين على مشاركتهم الإيجابية، موكدا أن اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب المصري وحرصه على بناء مستقبل أفضل. 
 

                 

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