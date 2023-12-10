غرفة القاهرة التجارية تقود مسيرة حتى النادي الأهلي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري اليوم الأحد، مسيرة حاشدة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت المسيرة المكونة من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وموظفي الغرفة، وذلك من أمام مقر الغرفة التجارية للقاهرة حتي مقر النادي الأهلي بالجزيرة للإدلاء بالأصوات داخل اللجنة المقررة للانتخابات الرئاسية.

ودعا أيمن العشري، الذي قاد هذه المسيرة، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية مشيرًا الي ثقته في وعي المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.