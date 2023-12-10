إقبال كبير من طلاب جامعة بنها للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت لجان تصويت الانتخابات بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من طلاب جامعة بنها للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي بدأت اليوم وتستمر حتي الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تقدم كل الدعم لطلابها ومنسوبيها لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحاً أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها المجتمعي والتثقيفى لحثهم علي أهمية المشاركة السياسية ، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف " الجيزاوي " أن الجامعة منذ الساعات الأولي باليوم الأول من الانتخابات الرئاسية وفرت الدعم اللوجستي الكامل لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة المغتربين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية.

يذكر أن محافظة القليوبية جهزت 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

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