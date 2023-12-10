سيدات وشباب.. حضور يرسم خريطة الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أكدت الدكتورة غادة جابر، أستاذة العلوم السياسية، أن مشاهد الإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، يدعو للفخر، لافتة إلى أن ما نراه منذ الصباح يؤكد أن المواطن المصري على وعي كامل بما يحاك بوطنه.



أضافت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية بقناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تمر بفترة تحتاج فيها تكاتف المواطنين حولها لعبور الأزمة، مبينة أن النزول للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي يؤكد أن المواطن على دارية كبيرة بالمخاطر الحالية وما تشهده مصر.



وأوضحت الدكتورة غادة جابر، أستاذة العلوم السياسية،خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية بقناة صدى البلد،أن هناك إقبالا كبيرا من السيدات على المقار الانتخابية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الحضور الدائم للسيدات في الاستحقاقات الانتخابية يعكس مدى إيمانها بثوابت الدولة والعمل على حمايتها واستقرارها واستكمال عمليات البناء.



كما أكدت الدكتورة غادة جابر، أستاذة العلوم السياسية، أن اللافت أيضا في الاستحاق الرئاسي هذه المرة، هو حجم المشاركة الكبيرة من فئة الشباب، معربة عن سعادتها بمشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي ورسم خريطة الدولة الحديثة.

