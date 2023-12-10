رصاصة في قلوب المشككين.. حشود أمام مقار الانتخابات الرئاسية بالقاهرة| فيديو

شهدت المقار الانتخابية في محافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من المصريين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت اليوم ،الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام.

ورصد شمس الدين العربي، مراسل قناة “صدى البلد”، مع الإعلامية رشا مجدي، عبر التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، الإقبال الكبير من المواطنين على المقار الانتخابية في محافظة القاهرة، حيث تشهد حشدا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك طوابير من الناخبين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.



وأوضح أن ما تشهده مصر اليوم، بمثابة رصاصة في قلب كل من يشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية، مبينا أن هناك التزاما أيضا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال التصويت.

ولفت إلى أن بعض الناخبين حرصوا على الاستئذان من عملهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، وهو ما يعكس مدى الوعي المواطن المصري بما تمر به الدولة المصرية حاليا من تحديات.

