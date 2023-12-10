الانتخابات الرئاسية 2024.. المحافظون يشاركون ويتفقدون اللجان وإشادة بالإقبال.. والبعض يظهر في لجان الوافدين

شارك المحافظون، اليوم الأحد، في التصويت لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2023، وذلك في جميع المحافظات.

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالادلاء بصوته في لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى بمصر الجديدة.

كما قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال تواجده باللجنة الانتخابية، على سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أي معوقات للعملية الانتخابية.

وفي عروس البحر المتوسط، أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمبنى حي الجمرك.

فيما أدلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، بصوته الانتخابي في لجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات، مؤكداً أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وإلى القليوبية، أدلى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية (لجنة الوافدين)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.



وأكد محافظ القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها خاصة وأن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين داعيًا كل مواطن للنزول والإدلاء بصوته بإعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب تأديته نحو الوطن ما يمثل خطوة مهمة في إكتمال العملية الديمقراطية لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون منوهاً أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى أية شكاوي أو تجاوزات حتى الآن.

كما أدلى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مركز شباب الخارجة، والتي شهدت توافدا من الناخبين تزامنًا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام.

و اطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

فيما أدلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، ، وذلك بمقر لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9 صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل

فيما أدلى عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية (3) ومقرها مدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية بغرب مدينة كفرالشيخ، وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

ومن الصعيد، أدلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بنادي المنيا الرياضي، مؤكداً أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

فيما أدلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بصوته فى انتخابات الرئاسة، وذلك داخل لجنة مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمنطقة أطلس بمدينة أسوان، والمخصصة للوافدين والمغتربين.

وشدد اللواء أشرف عطية أسوان على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

فيما قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن إحدى اللجان بمركز البداري شهد إدلاء أحد المواطنين بصوته من داخل سيارته نظرا لإعاقته الحركية وحالته المرضية حيث أصر المواطن على الحضور للإدلاء بصوته وأمر قاضي اللجنة بخروج الموظفين له للإدلاء بصوته كما شهدت العديد من اللجان بالمراكز والأحياء اقبال على لجان الاقتراع من كبار السن من الرجال والسيدات فضلًا عن الناخبين من ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مبكرًا منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباح اليوم وسط سعادة على وجوه جميع الحاضرين.

فيما أدلى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بمدينة الغردقة.



وانطلقت انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر اليوم الأحد، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

‎قائمة المرشحين

‎وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

‎واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

‎وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

‎الإشراف على انتخابات الرئاسة

‎ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

‎طريقة الانتخاب الصحيحة

‎وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.