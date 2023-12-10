قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني قد يتمرد على الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة "جيجينبول" على منصة “يوتيوب”: "الغرب لم يعد بحاجة إليه، لقد أصبح وصمة عار وعقبة. أعتقد أنه إذا هاجم المؤسسة العسكرية، فسوف يتم الرد عليه، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف زيلينسكي سياسيا".

وأوضح أنه “نتيجة لسياسات نظام كييف، تواجه أوكرانيا عددا من الأزمات، وهناك انقسام في القيادة السياسية”.

وأضاف ريتر، أن “الرئيس لا يريد تحمل المسؤولية، لذا فهو يحاول إلقاء اللوم على الآخرين في الإخفاقات.. الآن هدفه الرئيسي هو الجنرال فاليري زالوجني والقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن في النهاية هذا يؤدي فقط إلى إضعاف الجيش الأوكراني”.

وخلص إلى القول: "أعتقد أنه سيكون من الصعب على زيلينسكي البقاء على قيد الحياة هذا العام".