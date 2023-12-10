إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تدمر حيا كاملا في بلدة عيترون بالجنوب

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن غارات إسرائيلية تسببت في دمار حيا كاملا في بلدة عيترون جنوب لبنان.

ومنذ قليل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قصف أهدافا لـ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية بينها بنى تحتية ومركز للقيادة.

وأوضح أن “قوات الجيش، هاجمت مروحية قتالية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل في منطقة يافطات، كما تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه أماكن في المنطقة الحدودية في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف: “هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون والمدفعية منطقة المنارة بعد اكتشاف غير عادي”.