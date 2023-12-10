بلينكن يناقش مع نظيره التركي الصراع بين إسرائيل وحماس

اجتمع وزير الخارجية أنتوني جيه بلينكن اليوم بنظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن العاصمة.

وناقش الوزيران النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وركزا على الجهود الرامية إلى ضمان عدم اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى من المنطقة وضرورة الإفراج عما تبقى من الرهائن وتوفير المساعدات الإنسانية. وشدد الوزير بلينكن على أهمية التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدون تأخير.

وقال بلينكين: نناقش حاليا مع إسرائيل العملية العسكرية في غزة ومدتها، ولإنهاء الحرب يمكن لحماس أن تستسلم وينتهي الأمر.