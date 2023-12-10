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الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اخبارية للانتخابات الرئاسية حيث شهدت اللجان على مدار الساعات الأولى في أول أيام الانتخابات الرئاسية، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام بعض اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، في للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت لجان الانتخابات الرئاسية، أبوابها في الساعة التاسعة صباح، اليوم الاحد، أمام 67 مليون مصري فوق 18 عاما يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وتواجد القضاة قبل موعد فتح اللجان، للإشراف على فتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت وتأكدوا من وجود الخبر الفسفوري وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

شاهد الفيديو:

وتوافدت أعداد كبيرة في كل انحاء جمهورية مصر العربية، وشهدت منطقة العباسية توافد طلاب الجامعات الحكومية على اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

شاهد الفيديو:

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