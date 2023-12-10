مكتب نتنياهو: 137 رهينة ما زالوا في غزة بينهم 20 جثة

قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان إسرائيل تعتقد أن 137 رهينة ما زالوا في غزة، من بينهم 20 جثة.



ووفقا لـ سي ان ان، لا يزال عدد الأشخاص الذين تعتبرهم إسرائيل محتجزين كرهائن في غزة 137 شخصًا، منهم 117 يعتقد أنهم على قيد الحياة، بينما يعتقد أن 20 في عداد الأموات، حسبما صرح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل لا تزال تعتبر من أعلن عن وفاتهم، مثل سحر باروخ، التي أُعلن عن وفاتها يوم السبت، رهائن.

ومن غير الواضح كيف توفي الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، لكن حماس تزعم أن باروخ قُتل صباح الجمعة خلال عملية إنقاذ إسرائيلية فاشلة. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذا الأمر.