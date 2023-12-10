جيش الاحتلال: إصابة جنود إسرائيليين بنيران أطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا في شمال إسرائيل بنيران أطلقت من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: 'بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي بشمال إسرائيل، تم تحديد أهداف جوية مشبوهة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض هدفين بنجاح بواسطة صفيف الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي'.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 'جنديين من جيش الدفاع الإسرائيلي أصيبا بجروح متوسطة، كما أصيب عدد آخر من الجنود بجروح طفيفة جراء الشظايا واستنشاق الدخان. وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم'.

وفي وقت مبكر من يوم الأحد، أعلن حزب الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه استهدف 'مقر قيادة' إسرائيليا في الجليل الغربي من جنوب لبنان بطائرات بدون طيار، قائلا إن الهجوم كان 'دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة'.

وتم إجلاء آلاف الإسرائيليين من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية في الشهر الماضي، مع اشتداد تبادل إطلاق النار والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله عبر الحدود.