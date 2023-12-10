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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل لـ اليونيفيل من نزاع أوسع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

اليونيفيل
اليونيفيل

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل”، اليوم الأحد، من اتساع رقعة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب خطأ في التقدير.

بدوره، عضو حزب الله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، اليوم الأحد، إن القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل تصعيدا.

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء، قال فضل الله، إن “التصعيد لن يردع حزب الله عن الدفاع عن لبنان ودعم غزة”.

وأضاف أن “حزب الله يرد على التصعيد، سواء بالأسلحة التي يختار استخدامها أو في المواقع التي يوجه إليها النيران”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت اليوم الأحد، بأن غارات إسرائيلية تسببت في دمار حيا كاملا في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قصف أهدافا لـ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية بينها بنى تحتية ومركز للقيادة.

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وأوضح أن “قوات الجيش، هاجمت مروحية قتالية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل في منطقة يافطات، كما تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه أماكن في المنطقة الحدودية في الساعات القليلة الماضية”.

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