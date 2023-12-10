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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الغضب بشأن تجريد فلسطينيين من ملابسهم..جيش الاحتلال:عمليات تفتيش روتينية

صورة المدنيين الفلسطينيين
صورة المدنيين الفلسطينيين العرايا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رفضه للاحتجاجات على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك كان جزءا من عمليات تفتيش روتينية فيما قالت حماس إن الرجال "مدنيون عزل".

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، لقطات لرجال مجردين من ملابسهم باستثناء تلك الداخلية وتم تداول تلك الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع، قبل لتثير الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر في إحدى اللقطات ذراع جندي في المقدمة وكأن أحد أفراد الجيش الإسرائيلي قام بتصويرها.

وفي مقطع ثان تظهر مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يجلسون وأيديهم مقيدة من الخلف، بينما يراقبهم جنود إسرائيليون.

من جهتها، قالت حركة حماس، يوم الأحد، إن الرجال ليسوا من عناصرها.

 وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن "ادعاءات الاحتلال أنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع".

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