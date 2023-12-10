حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 21 مجــ.ـزرة مروعة.. وأبـ.ــاد عوائل بكاملها

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة مروعة واباد عوائل بكاملها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن “الاحتلال قصف مستشفى كمال عدوان شمال غزة مما ادى الى استشهاد مريضتين واصابة العشرات داخل المستشفى ويعرض حياة الموجودين بداخلها لخطر”.

وأضاف: “وصل الى المستشفيات 297 شهيد و 449 اصابة و لازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات”.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 17.997 شهيد و 49.229 إصابة من السابع من أكتوبر.

ولفت إلي أن “الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مجازر وابادة جماعية لسكان شمال غزة بينما يترك الجرحى ينزفون حتى الموت نتيجة حصار واستهداف المستشفيات وخروجها عن الخدمة”.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن “الوضع الصحي في مستشفيات جنوب كارثي ولا يطاق والطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الاعداد الهائلة من الجرحى وقلة الامكانيات العلاجية والسريرية”.

وقال إن “لازال الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم د.محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير انسانية”، مؤكدا “استشهاد 296 كادرا صحيا واصابة المئات منهم”.

وأضاف: “في اليوم العالمي لحقوق الانسان نطالب احرار العالم بالتحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف العدوان والابادة الجماعية الذي يتعرض لها شعبنا وندعو المؤسسات الاتسانية والنقابات الصحية حول العالم لاقامة فعاليات (اسبوع التضامن مع القطاع الصحي) للتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية”.

وتابع: “نناشد الفرق الطبية حول العالم بالوصول الى قطاع غزة لانقاذ الجرحى”، مؤكدا أن “الالية المتبعة لخروج الجرحى مقيدة وتسير ببطئ شديد وساهمت في قتل مئات الجرحى ونطالب بايجاد الية فاعلة وعاجلة لعلاجهم بالخارج”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه “امام حالة النزوح القسري باتجاه المناطق الغربية لخان يونس ورفح ندعو شركاء العمل الصحي الى اقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتلبية الاحتاجات الصحية للنازحين”.

كما جدد المطالبة لكافة الاطراف الدولية بتوفير ممر انساني امن لتدفق المساعدات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “نطالب كافة المؤسسات بالعمل على الفوري على توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي والذي يمثل الامل الوحيد امام حاجة الجرحى والمرضى شمال غزة”.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، كافة الدول والمؤسسات الصحية الى اقامة مستشفيات ميدانية في كافة مناطق قطاع غزة.

كما استنكر تعرض المستشفى الميداني للقذائف الاسرائيلية رغم ان مواقع المستشفيات الميدانية في القطاع معلومة ومحددة وتحمل شاراتها الرسمية.