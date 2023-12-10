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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم نفي عسكريين لاكاذيبه.. تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن استسلام قوات حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن العشرات من قوات حركة حماس الفلسطينية قد استسلمت خلال الأيام الأخيرة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: “إنهم يلقون أسلحتهم ويسلمون أنفسهم لمقاتلينا”.

وأضاف: “أقول لقوات حماس: لقد انتهى الأمر.. لا تموتوا من أجل السنوار.. استسلموا الآن”.

جاءت تصريحات نتنياهو على الرغم من أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قالوا في وقت سابق أنه من بين مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين تم تصويرهم عراة ومكبلي الأيدي في قطاع غزة، حوالي 10٪ فقط منتسبين إلى حماس وتم إطلاق سراح الباقين.

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ووفقا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن هذه الواقعة ليست استسلاما جماعيا لوحدات حماس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر أمس السبت، لقطات مصورة زعم فيها استسلام مجموعة من مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحال نشر مقطع الفيديو، اشتعل موقع "إكس" بموجة استهجان واسعة إثر قيام جيش الاحتلال بتعرية مجموعة من الأشخاص زعم أنهم "مقاتلون لدى حركة حماس" وإخراجهم من أحد مراكز الإيواء في منطقة شمال غزة، ثم بعد ذلك طالبهم بتسليم أسلحتهم.

فيما تداول عدد من المستخدمين مقطعين منفصلين لرجل واحد في ذات المنطقة، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي نشرهما لما يزعم إنه مشهد لاستسلام مسلح من حماس، ويظهر في المقطع الأول الرجل حاملا بندقية من طراز "كلاشنكوف" بيده اليمني وفي المقطع الثاني يحمله بيده اليسرى.

حماس غزة قطاع غزة نتنياهو

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