عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الاقتراض ممن يأخذ الفوائد وهي مصدر دخله الوحيد.. هل يكون ربا؟

صدى البلد

ما حكم الاقتراض ممن يأخذ الفوائد وهي مصدر دخله الوحيد؟، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الحميد السيد، عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر. 

حكم الاقتراض ممن يأخذ الفوائد

يقول السائل: هل يجوز اقتراض المال من شخص يأخذ فوائد على هذه الأموال، وهذه الفوائد هي مصدر دخله الوحيد؟

وقال الشيخ عبد الحميد السيد، عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر: لا يجوز اقتراض شخص من شخص آخر مقدارًا من المال مع تسديده بفائدة؛ لأنّ ذلك من الربا، والله سبحانه وتعالى قد حرّم الربا في قوله تعالى:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"[البقرة:٢٧٥- ٢٧٦] 

أما القرض الحسن الذي يتم سداده دون زيادة فهو جائز، ولا يجوز للمقرِض أن يأخذ زيادة على أصل ماله أو يستغل حاجة المقترض ويضيق عليه لقول الله تعالى: " وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"[البقرة: ٢٨٠].

ما هو القرض الحسن وشروطه؟ .. دار الإفتاء تكشف ضابطه

القرض الشخصي المحرم.. أمين الفتوى يكشف عنه ويحذر منه

وشدد: ينبغي على الشخص الذي يُقرِض غيره بفائدة ويعيش عليها كمصدر دخله الوحيد أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذه الكبيرة؛ لأن الله توعّد صاحبها بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" ( البقرة278- 279). 

وتابع في فتواه: الأَوْلَى أن يُتاجِر العبدُ بماله تجارة حلالًا، ويكسب منها عيشه بدلًا من إقراضها بالفوائد وأكل الربا، حيث إن هذا الفعل من السبع الموبقات التي نصّ عليها حديث الرسول ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» متفق عليه.

متى يكون القرض الشخصي حلالا؟ 

فيما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القرض الشخصى (إذا كان فيه سلعة شراء عربية أو شقة) فهو حلال عملاً بالقاعدة الشرعية " إذا توسطت السلعة فلا ربا ".

وتابع: إذا كان بلا سلعة فهو حرام لأنه إغراق فى المديونية. 

الاقتراض حكم الاقتراض ممن يأخذ الفوائد الأزهر القرض الحسن أكل الربا السبع الموبقات متى يكون القرض الشخصي حلالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يدلي بصوته الانتخابي بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر |صور

حضور لافت لذوي الإعاقة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في لجان أكتوبر |صور

صابرين تدلي بصوتها الانتخابي بلجنة مركز شباب الشيخ زايد

الانتخابات الرئاسية| شيخ الأزهر: المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هو واجبٌ وطني.. وزير الأوقاف: لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب

رئيس مصلحة الضرائب يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة القرية السياحية في أكتوبر |صور

مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة تدعو الناخبين للمشاركة الإيجابية.. صور

النشرة الدينية|شيخ الأزهر : المشاركة الانتخابية واجب لصنع مستقبل وطننا .. وعلي جمعة: إذا صحت صح الطريق كله

أسقف أكتوبر وأوسيم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

حدث ليلا| تحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 في كوريا الجنوبية.. مليشيات الحوثي تعترض سفينة في البحر الأحمر كانت في طريقها لإسرائيل.. كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

أرض قاحلة وأنقاض.. بيان عاجل من المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة بشأن غزة

حكم الاقتراض ممن يأخذ الفوائد وهي مصدر دخله الوحيد.. هل يكون ربا؟

استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 بـ 1790 جنيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

طريقة عمل الفلافل السورية

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ