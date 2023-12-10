حملة فريد زهران: سنصدر بيانا بعد انتهاء كل يوم انتخابي

قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عملية الحملة ستصدر بياناً بعد انتهاء كل يوم انتخابي، ومن المقرر إصدار تقرير مجمع بعد انتهاء الثلاثة أيام، ورُصِدَت مجموعة من الملاحظات بعضها إيجابياً والآخر سلبياً.

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من الملاحظات الإيجابية وجود نسبة مقبولة من الناخبين، وبعد انتهاء التصويت في بعض اللجان تلقيت الغرفة أرقام المشاركة، والتي تتراوح ما بين 5% إلى 10% في بعض اللجان، وتم رصد ذلك من غرفة العمليات الفرعية بالمحافظات.

وقدم الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ببذل مجهود كبير في إعداد التوكيلات الخاصة بالحملة في معظم المحافظات، كما وجه الشكر للإعلام في التغطية المحايدة بدرجة كبيرة أفضل مما كانت تتوقعه الحملة، وتغطية الحملات الأربعة بقدر متساو.

كما وجه الشكر لأجهزة الأمن والشرطة في وجودها أمام مراكز الاقتراع وقامت بدورها المحدد وهو التأمين، ولم يتدخلوا في العملية الانتخابية.