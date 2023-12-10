حملة المرشح فريد زهران توجه الشكر للشعب المصري على المشاركة الكثيفة بالانتخابات

انعقدت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، منذ الثامنة صباح اليوم، وتابعت عملية التصويت منذ اللحظات الأولى من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة، وعدد من الوكلاء يزيد عن 6000 وكيل والمتواجدين في كافة مراكز الاقتراع بالمحافظات.

وقدمت الحملة بوافر الشكر إلى الشعب المصري العظيم، ولسائر أعضاء الحملة الانتخابية وللقوى الديمقراطية وللأحزاب الشركاء في الحملة وللشخصيات العامة والتي كان لهم الدور الإيجابي الرئيسي في الحشد لليوم الأول من عملية الاقتراع والتصويت لمرشحنا.



وأشادت بالتغطية الإعلامية المتميزة والتي التزمت بأكبر قدر من الحياد والموضوعية في تغطيتها. وكذلك حياد الأجهزة الأمنية في أغلب مراكز الاقتراع واقتصار دورها على عملية التأمين فقط.



وقد تلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات.

وتناشد حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.