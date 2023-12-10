الزمالك يتعاقد مع مدرب منتخب مصر | تفاصيل

تعاقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويتولى وائل بدر في الوقت الحالي تدريب منتخب مصر لكرة السلة للرجال بشكل مؤقت رفقة الثنائي محمد سليم ورامي جنيدي.

وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والذي يضم كل من، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً ، ومحمد سعيد معد بدني ومصطفى محسن مديراً ادارياً ،وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي وإياد مصطفى محللاً للأداء.



وخاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد تحت القيادة الفنية لوائل بدر.



ويعد وائل بدر أحد أبرز النجوم في كرة السلة بتاريخ نادي الزمالك ، ونجح في حصد عدة ألقاب مع القلعة البيضاء، وسبق له تولي القيادة الفنية لناديي الجزيرة وسبورتنج.