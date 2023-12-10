دبابات الاحتلال تتوغل إلى وسط مدينة خان يونس في اقتحام جديد لـ جنوب غزة | تفاصيل

شقت الدبابات الإسرائيلية طريقها إلى قلب مدينة خان يونس يوم الأحد في توغل جديد كبير داخل المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة، في حين قالت السلطات الصحية في غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حوالي 18 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب.

قال زعماء إسرائيليون إن العشرات من مقاتلي حماس استسلموا، وشجعوا المزيد منهم على ذلك، لكن الجماعة الفلسطينية المسلحة نفت ذلك ووصفت هذا الادعاء بأنه 'كاذب ولا أساس له من الصحة'.

وقال سكان خان يونس إن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب عبر المدينة بعد قتال عنيف طوال الليل أدى إلى إبطاء التقدم الإسرائيلي من الشرق. وقصفت الطائرات الحربية المنطقة الواقعة غربي الهجوم.

كان الهواء يهتز بسبب دوي الانفجارات المستمر وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأبيض فوق المدينة المزدحمة بالسكان والمكتظة بالنازحين من أماكن أخرى في الجيب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي سعى دون جدوى لوقف إطلاق النار في غزة، إن القطاع ينهار. وأضاف: 'أتوقع أن ينهار النظام العام تمامًا قريبًا، وقد يتكشف وضع أسوأ بما في ذلك الأمراض الوبائية وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر'.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، بالقرب من مركز للشرطة في وسط المدينة، أمكن سماع دوي نيران الأسلحة الآلية. وكانت الشوارع مهجورة مع حلول الصباح، ولم يبق سوى امرأة عجوز وفتاة تركبان عربة يجرها حمار.

وقال أب لأربعة أطفال نزح من مدينة غزة ويلجأ إلى خان يونس لرويترز 'كانت واحدة من أفظع الليالي. المقاومة كانت قوية للغاية وكنا نسمع طلقات نارية وانفجارات لم تتوقف لساعات.' ورفض الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.

وعلى الجانب الآخر من قطاع غزة، في المناطق الشمالية التي قالت إسرائيل في السابق إن قواتها أكملت مهامها إلى حد كبير، وصف السكان أيضًا بعضًا من أعنف المعارك في الحرب حتى الآن.

وقال ناصر (59 عاما) وهو أب لسبعة أطفال يقيم في جباليا بعد أن دمر منزله في بيت لاهيا، وهي منطقة شمالية أخرى: 'أجرؤ على القول إنها أقوى معركة سمعناها منذ أسابيع'. وسمع دوي انفجارات أثناء حديثه. 'لن نترك جباليا مهما كان الأمر. سنموت هنا شهداء أو سيتركوننا وشأننا.'

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007، بعد أن اقتحم المسلحون السياج في 7 أكتوبر وشنوا أعمال عنف عبر بلدات إسرائيلية، وقتلوا عائلات بالرصاص في منازلهم، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تم التأكد من مقتل حوالي 18 ألف شخص وإصابة 49500 آخرين في الغارات الإسرائيلية، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض. ولم تعد الحصيلة تشمل أرقاما من الأجزاء الشمالية من القطاع، البعيدة عن متناول سيارات الإسعاف وحيث توقفت المستشفيات عن العمل.

من هو على قيد الحياة؟

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن العشرات من مقاتلي حماس استسلموا، واصفا ذلك ببداية النهاية للمنظمة. وقال لهم في بيان متلفز 'استسلموا الآن'.

ونفت حماس استسلام مقاتليها وقالت إنها دمرت 180 مركبة عسكرية إسرائيلية خلال القتال دون تقديم أدلة.

وقالت إن إسرائيل لن تكون قادرة على استعادة الرهائن المتبقين بالقوة، إلا من خلال المفاوضات.

أثارت الصور التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة لرجال فلسطينيين معتقلين في غزة راكعين على الأرض بملابسهم الداخلية، غضبًا واسع النطاق في الدول العربية.

وقال فلسطينيون من بين مجموعة من عشرة أطلق سراحهم الجيش الإسرائيلي في غزة لرويترز إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي أثناء الاحتجاز بما في ذلك على أيدي الجنود الذين ضربوهم بالأحذية على رؤوسهم وأجسادهم. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في هذه المزاعم.

وبعد أسابيع من القتال الذي تركز في الشمال، شنت إسرائيل هجومها البري في الجنوب الأسبوع الماضي بهجوم على خان يونس. ومع استمرار القتال الآن على طول قطاع غزة بالكامل تقريبًا، تقول منظمات الإغاثة الدولية إن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لم يعد لديهم مكان للاختباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه سيكون من المستحيل تحسين الوضع 'الكارثي' في غزة، حيث تزايدت الاحتياجات الطبية وتزايد خطر الإصابة بالأمراض بينما انخفض النظام الصحي بشكل كبير.

وفي موقع أحد المنازل في خان يونس الذي دمره القصف أثناء الليل، كان أقارب القتلى يمشطون الأنقاض وهم في حالة ذهول. قاموا بسحب جثة رجل في منتصف العمر يرتدي قميصًا أصفر من تحت البناء.

وقال أحمد عبد الوهاب: 'صلينا صلاة الليل ونمنا، ثم استيقظنا لنجد البيت فوقنا. 'مين عايش؟!''.

وقال 'لقد انهارت ثلاثة طوابق فوقها والناس تحتها'. 'أمي وأبي، أختي وأخي، كل أبناء عمومتي'.

وقد اجتاح المستشفى الرئيسي في خان يونس، مستشفى ناصر، بالقتلى والجرحى. وفي يوم الأحد، لم يتبق أي مكان في قسم الطوارئ حيث كان الناس ينقلون المزيد من الجرحى ملفوفين بالبطانيات والسجاد. وبكى محمد أبو شهاب وأقسم على الانتقام لابنه الذي قال إنه قتل برصاص قناص إسرائيلي.

لقد أُجبرت الآن الغالبية العظمى من سكان غزة على ترك منازلهم، وقد فر العديد منهم عدة مرات ولم يكن معهم سوى ممتلكاتهم التي يمكنهم حملها. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين، لكن حتى الولايات المتحدة، أقرب حلفائها، تقول إنها لم تف بتلك الوعود.

مخاوف من التصعيد

وتصاعدت حدة القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان يوم الأحد بسبب الصراع في غزة.

وفي مؤتمر دولي في الدوحة، عاصمة قطر، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي لهدنة استمرت أسبوعا وشهدت إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، انتقد وزراء الخارجية العرب الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة يطالب بمساعدات إنسانية. وقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الحرب تهدد بجعل جيل كامل من الراديكاليين في الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الأردني إن الحملة الإسرائيلية تهدف إلى طرد الفلسطينيين من غزة وتفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية، وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بأنها مشينة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه 'لن يتخلى' عن دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال جوتيريش 'حثثت مجلس الأمن على الضغط لتجنب وقوع كارثة إنسانية وكررت دعوتي لإعلان وقف إنساني لإطلاق النار'. 'للأسف، فشل مجلس الأمن في القيام بذلك، لكن هذا لا يقلل من ضرورة القيام بذلك'.