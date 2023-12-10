رئيس حزب التجمع: المصريون في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية كشفوا عن العمق الحضاري

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، أن المصريون في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ، كشفوا عن العمق الحضاري للشعب المصري ، الذي أدرك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات بأكبر عدد ممكن ، في رسالة للعالم كله ، توضح أن الاصطفاف الوطني المصري عصي على الاختراق .

وقال " عبد العال " خلال تفقده غرفة عمليات الحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، أن المشهد الانتخابي هذه المرة ، من شأنه تدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة ، و أبرزها حماية الأمن القومي للبلاد ، وهي المهمة الأسمى لرئيس الجمهورية القادم.

و أشاد رئيس " التجمع " بدور المرأة المصرية التي فرضت وجودها على المشهد الانتخابي ، لتؤكد حضورها في أخطر اللحظات التي يواجهها الوطن .

و لفت إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الحالية قياسًا بسابقاتها في المرات السابقة ، وهو ما يدعونا للتفاؤل بالمستقبل.

و أعرب " عبد العال " عن تمنياته باكتمال الانتخابات إلى نهايتها مثلما بدأت بهذه الصورة اللائقة بمصر