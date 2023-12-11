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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل في مسابقة "حقوق عين شمس تبتكر".. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم إلى مسابقة حقوق تبتكر، وهي المسابقة المؤهلة لـ عين شمس تبتكر، حيث يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لـ أبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.

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قبل الغلق .. شاهد إقبال كثيف علي لجان العياط في الانتخابات الرئاسية

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العاملون بجامعة عين شمس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الأول

مسابقة عين شمس تبتكر

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التقديم متاح لكل طالب من طلاب الكلية في برامجها الـ 3، العربية والإنجليزية والفرنسية، ولباحثيها في الماجستير والدكتوراة.

وأضافت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس: يجب على الطالب أن يشارك بفكرة ابتكارية أو فكرة قابلة لتحويلها لمشروع رائد، ولكل من يرغب في الاشتراك يمكنه التسجيل عبر هذا الرابط التالي.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_mcgFQ9wQVJpdINuT33ITbjo02yewsyncQlxRGjy7TdNAg/viewform?pli=1

وكان قد شارك العاملون بجامعة عين شمس بفاعلية فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية فى يومها الأول، حيث شهدت مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بمنطقة الوايلي، حالة زحام شديدة من قبل المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانا منهم بدورهم الوطني وحقهم الدستوري والوعي الكامل بتأثير أصواتهم الانتخابية في تحديد مجريات مستقبلهم ومسئوليتهم تجاه وطنهم الغالي مصر.
 

وشهدت اللجنة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وعقب الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، حرص العاملون بجامعة عين شمس  على ترديد الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية.

وقرر رئيس اللجنة تعليق عملية التصويت بسبب حالة الزحام التي حدثت، بعد توافد موظفي جامعة عين شمس وكذلك طلاب الجامعة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في عرس وطني غير مسبوق.

ونقل رئيس اللجنة عملية التصويت إلى أحد الفصول ذات المساحة الكبيرة في المدرسة، للحد من حالة الزحام وحتى تتم عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

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