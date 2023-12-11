قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل كيكة قدرة قادر..

مكونات الكريم كراميل:

كأس سكر.

3 كأس لبن بودرة.

3 كأس ماء.

3 بيضات.

بشر ليمون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير الكراميل:

في صينية الكيك نضع مقدار السكر وترفع على النار، ونقلب حتى يذوب السكر ويتحول إلى كراميل.في وعاء أخر نخفق البيض مع الفانيليا والماء والسكر واللبن البودر وعصير الليمون وبشر الليمون، ونقلبهما معاً.يسكب الخليط على الكراميل في الصينية ويترك جانباً.

مكونات الكيكة:

كأس وربع دقيق أبيض.

نصف كأس لبن سائل.

نصف كأس زيت.

2 بيضة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق صغيرة بكينج بودر.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر:

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع السكر والزيت ونخفقهما، ثم نضيف البيض تدريجيا والفانيليا واللبن ونستمر في الخفق.في وعاء نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، وننزل عليهما بالخليط السائل، ونستمر في التقليب لدقائق.نضيف خليط الكيك على الكريم كراميل ونخبزها في حمام مائي.نضع الصينية في الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة عالية.نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد، وتضع في الثلاجة لتتماسك لمدة 4 ساعات، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.