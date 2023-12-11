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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلامة وسلاسة: محافظ الإسكندرية يقود يوما انتخابيا خاليا من الشكاوى

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تمثل الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية حدثاً رئيسياً يشغل اهتمام المواطنين، حيث أغلقت صناديق الانتخاب أمس في تمام الساعة التاسعة مساءً. أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إغلاق صناديق الانتخاب بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

 

الافتتاح والتحضير

انطلقت عملية الانتخاب في محافظة الإسكندرية بفتح أبواب اللجان الانتخابية البالغ عددها 533 لجنة فرعية. شهدت هذه اللجان إقبالاً كثيفاً من الناخبين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

 

العملية الانتخابية

تمت عملية الانتخاب بانسيابية وانتظام، حيث أكد محافظ الإسكندرية على عدم وجود أي شكاوى تم رصدها من قبل الغرفة الرئيسية للعمليات. كما شهدت اللجان الفرعية والمقرات الانتخابية تنظيمًا دقيقًا وتوجيهًا فعّالًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الحضور الرسمي

شارك في انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد.

 

إحصائيات الانتخابات

تشير الإحصائيات إلى وجود 18 لجنة عامة في محافظة الإسكندرية، تتوزع على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. كما يبلغ إجمالي عدد اللجان الفرعية 533 لجنة، تتضمن 36 لجنة للوافدين. يشارك في هذه الانتخابات إجمالي عدد الناخبين البالغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

 

تُعَدُّ هذه الانتخابات الرئاسية حدثًا مهمًا يعكس إرادة الشعب ومشاركته الفعّالة في تحديد مستقبل البلاد. تمت العملية بكفاءة وشفافية، ويبقى الانتظار لمعرفة النتائج النهائية التي ستحدد هوية الرئيس القادم لمصر.

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