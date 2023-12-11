رشا مجدي: جميع طوائف الشعب شاركت بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن السيدات يقبلن بكثافة في اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن كل سيدة تأخذ معها أولاده حتى يتعلم الأولاد معنى الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في العرس الانتخابي.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها تغطية خاصة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تكون من جميع طوائف المجتمع، وهناك إقبال كبير من المواطنين.

ولفتت إلي أن جميع طوائف الشعب المصري شاركت بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاهد كانت مشرفة أمام اللجان الانتخابية.

وطالبت المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن مستقبل البدل متوقف على مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية.