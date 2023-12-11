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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اشتعال التوترات.. الفلبين تستدعي سفير الصين

الصين والفلبين
الصين والفلبين

استدعت الفلبين السفير الصيني لديها، اليوم الإثنين، بعد يومين من الاحتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية، تيريسيتا دازا، في تصريح صحفي، إنه تم تقديم احتجاجات دبلوماسية، كما استُدعي السفير الصيني.

وبالأمس، اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، يوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل ،جاي تاريلا، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه» على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد".

وأضاف أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".

والاسبوع الماضي، أعلن حرس السواحل الفلبيني، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، إن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.

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