عبر الفيديوكونفراس.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يتابع التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، صباح اليوم، اجتماعاً عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات والإدارات الفنية والإدارية بديوان المديرية.

تابع وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلاله سير وانتظام العمل في جميع منشآت القطاع الصحي بكفر الشيخ، متابعاً استمرار جاهزية المنشآت الصحية للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، شدد على ضرورة المشاركة الإيجابية، مجدداً دعوته لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالحضور إلى لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي.

كما تابع أيضا جاهزية الإدارات التي تحتوي على لجان انتخابية في الوحدات الصحية، مؤكداً على استمرار انعقاد لجنة إدارة الأزمات في كل إدارة وكل مستشفى من بداية التصويت وحتى نهايته.