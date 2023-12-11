الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: الانتخابات تشهد مشاركة مميزة من الشباب

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية أمس ضربت أروع الأمثلة، متابعًا أن الأمس شهد أيضًا حضور مُشرف من عمال مصر.



وأضاف “جبران” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “دي إم سي”، اليوم الاثنين، أن المشاركة في الانتخابات تعبر عن مدى الوعي الذي وصل إليه الشعب المصري، والذي نتج عن جهود ومؤتمرات من أجل نشر التوعية.



وتابع محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الشعب المصري دائمًا ما ينتفض وقت الأزمات، لافتًا إلى أن الانتخابات شهدت مشاركة مميزة من قبل الشباب.