ازدحام أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني بمركز العياط |شاهد

شهدت اللجان الانتخابية بمركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالا وازدحاما شديدا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني على التوالي، بقرى جرزا وباجة الشيخ والقطوري.



وحضر سيدات ورجال القرى منذ الساعة التاسعة صباحا، مع فتح اللجان الانتخابية، مؤكدين أن مشاركتهم حق دستوري وواجب وطني لا يمكن التخاذل عنه.



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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