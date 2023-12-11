برلمانية : لا مزايدة على وطنية الشعب المصري

أكد النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب أن المرأة لها دور أساسي في الانتخابات، ولكن الكتلة الشبابية كبيرة، وهناك مجموعات كبيرة من الشباب تشارك في الانتخابات.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن وطنية الشعب المصري، لا يزايد عليها أحد، وأن هذه رسالة قوية للعالم.

ولفتت إلي أن هناك وعيا وثقافة لـ الشعب المصري، ,ان هناك سباقا بين الجميع، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن هناك تسهيلات كبيرة على الناخبين.

وأشارت إلي أن كبار السن، ومن هم ذوي الاحتياجات الخاصة، يشاركون بالانتخابات خوفًا على الدولة.