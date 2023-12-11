صحفي: إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية عكس الوعي السياسي الكبير

أكد علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشاهد المصريين أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثاني مشرف، ويوجه رسالة هامة للعالم وهي أن الجميع خلف مؤسسات الدولة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن المصريين قالوا لـ العالم نعم نحن مع الدولة، وجميع وسائل الإعلام بالعالم نشرت الزحام على اللجان.



ولفت إلي أن الجميع يشارك بكل حب، أن يشارك بالانتخابات من أجل مصر، وأن هناك شفافية، واحترافية من الهيئة الوطنية لـ الإعلام، من أجل نجاح الانتخابات الرئاسية.



وأشار إلي أن إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية عكس الوعي السياسي الكبير، وأن جميع الطوائف تشارك في الانتخابات، والكل في حالة فرح، ويرفعوا أعلام مصر.

