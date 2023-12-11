حقوق الإنسان : الإعلام دوره مهم في نشر وقائع الانتخابات الرئاسية

أكد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن الإعلام يقوم بدور هام في نشر ما يتم في الانتخابات الرئاسية من أمس.

وأضاف رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، خلال قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن الإعلام يقوم بمتابعة ونشر كل شئ، من اللحظة الاولي، من الداخل والخارج.

ولفت إلي أنه سعيد بشعار برنامج صدى البلد" الشعب ينتخب الرئيس" فهذا الشعار تعبير حقيقي عن الديمقراطية.

وأشار إلي أن المرشح عبد الفتاح السيسي، طالب الشعب بالمشاركة، واستخدام حقهم، القانوني، دون أن يقوم بتوجيه أحد.