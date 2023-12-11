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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمركز أبو النمرس

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، منذ الساعات الأولى لليوم الثاني على التوالي بماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية من الخارج بمركز أبو النمرس.


وذلك للوقوف علي مدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتذليل كافة العقبات وتوافر جميع الخدمات اللوجستية.


وتفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية بمدارس أبو النمرس المشتركة والشهيد شعبان ربيع وأخيرا مدرسة المنوات.


وكان قد وجه محافظ الجيزة، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.


كما دعا محافظ الجيزة  كافة أطياف وفئات المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

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