حزب أبناء مصر: المشاركة بالانتخابات تعكس تأييد المصريين لموقف القيادة من القضية الفلسطينية

قال مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إنّه كان يتوقع نزول المصريين بهذه الكثافة الكبيرة في اليوم الأول بكل المحافظات، فالانتخابات الرئاسية بمثابة امتحان ورسالة.



وأضاف مدحت بركات، خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، أن امتحان للشعب في حب الرئيس ودعمه ورسالة يوجهها الغرب مفادها أن المصريين يدعمون موقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية، فلا تهجير ولا تصفية للقضية، أما سيناء فهي خط أحمر.



وأكمل: الشعب المصري شارك في الانتخابات بكثافة تأكيدا لموقفه من رسالة الرئيس السيسي للغرب بأن سيناء خط أحمر وأن الدولة المصرية ترفض تهجير الفلسطينيين.



ولفت إلى أن المصريين أكدوا موقفهم في صندوق الانتخابات، حيث يدعمون كل المواقف التي يتخذها الرئيس السيسي، وبخاصة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.



وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من بدء عملية الاقتراع.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.