رغم شيخوخته.. مطران البحيرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم ظروفه الصحية وشيخوخته.



وفي مشهد يعبر عن الروح الوطنية والإنسانية توجه رئيس اللجنة الانتخابية إلى سيارة نيافة الانبا باخوميوس وقام بكل إجراءات التصويت وهو داخل سيارته.



يذكر أن الأنبا باخوميوس يبلغ من العمر 88 عاما، ونال نعمة الأسقفية عام 1971، وتم إعلانه مطرانا للبحيرة عام 1990، وقام بدور قائم مقام البطريرك عقب وفاة قداسة البابا شنوده الثالث في عام 2012، وقاد الكنيسة في فترة حرجة من تاريخ الوطن، إلى أن تم اختيار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.