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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثاني .. جامعة الأهرام الكندية تشارك بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

 

احتشد طلاب وقيادات جامعة الأهرام الكندية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، للمشاركة لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قرر الدكتور صديق عبد السلام، رئيس الجامعة، توفير أوتوبيسات لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة إلى لجان التصويت المختلفة بمدينة 6 أكتوبر، كجزء من الالتزام الشديد للجامعة بتعزيز قيم الديمقراطية عبر المشاركة في الاستحقاق الوطني الانتخابي وتشجيع طلابها على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبلهم.

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وأعرب الدكتور صديق عبد السلام عن فخره بالمشاركة الفعالة والمسئولة لجامعة الأهرام الكندية في العملية الديموقراطية التي تعكس روح الالتزام والمسؤولية الاجتماعية وتسهم في تشكيل مستقبلنا بطريقة إيجابية، ونعتبر هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق وواجب لكل مواطن مصري، حيث إن الجامعة حريصة على حث طلابها شباب مصر على المشاركة الانتخابية والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيس البلاد الذي يمثل جميع المواطنين.

كانت الجامعة قد نظمت سلسلة من الفعاليات الخاصة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك ندوات ومبادرات توعوية للطلاب بمختلف الكليات لحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. وقد تم توفير جميع الوسائل الضرورية لتسهيل عملية التصويت، من أجل تشجيع المشاركة الواسعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية وعي الطلاب والعاملين بها بالشأن العام وأداء واجبهم الوطني.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
أعضاء هيئة التدريس والعاملين الانتخابات الرئاسية 2024 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

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