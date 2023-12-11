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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: الشعب المصري صاحب حضارة قديمة.. ويبني الجمهورية الجديدة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، من أمام اللجان الانتخابية بـ محافظة الإسكندرية، أن الشعب المصري صاحب حضارة قديمة، ويبني حضارة جديدة، والجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيتم الاحتفال بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية، بكل محبة، وبكل احترام، وسيتم تقديم التهاني للفائز.


وأشار إلي أنه سيتم تقديم الشكر لمن لم يحالفه الفوز، ونؤكد أنه شارك وقام بتقديم رسالة سياسية حضارية، ومنافسة سياسية، وأن العالم يرى أن هناك تنافس".
 
وأوضح أن :" جميع الوفود المتابعة لـ الانتخابات ترى الحجم الكبير من الشباب والسيدات المشاركة في الانتخابات الرئاسية " مؤكدًا أن :" السيدات كانت تقف لساعات طويلة من أجل التصويت في الانتخابات.


وكشف أن الشعب المصري يقدم رسالة حضارية مميزة، يراها العالم، وقدم أبو العينين الشكر لـ الشعب المصري.
 

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