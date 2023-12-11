إقبال كبير من الناخبين على اللجان بالزيتون والأميرية.. شاهد

شهدت اللجان الانتخابية بالزيتون والأميرية بمحافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الناخبون في طوابير أمام لجان الاقتراع، في ظل الزحام والإقبال الكبير على العملية الانتخابية في ثاني أيامها.

المشاركون رفعوا أعلام مصر في محيط اللجان الانتخابية، كما تواجد عدد من المتطوعون الذين سهلوا اجراءات ما قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحث المشاركين في العملية الانتخابية المواطنين على المشاركة والتصويت من أجل اختيار رئيس مصر القادم.

وتنوعت الفئات المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شاركت المرأة بصورة ملحوظة وكبار السن وكذلك الشباب.