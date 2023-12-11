برلماني يقدم الشكر لـ محمد أبو العينين

أكد عضو مجلس النواب سيد سالم، أنه يقدم الشكر لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، والوفد المشاركة له بالإسكندرية.

وأضاف خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن الشعب المصري يشرف الجميع أمام العام.

وأشار إلي أن الوفد المرافق لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، جاء بدون ترتيب، والزيارة لـ المحافظة يتم بشكل غير مرتب.

وتابع أن المشاركة إيجابية في اللجان الانتخابية بـ الإسكندرية، ولا يوجد أي شكوى بالإسكندرية.