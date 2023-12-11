طبيب مصري يعيش بأمريكا: المشاركة بالانتخابات الرئاسية مشرفة

أكد الدكتور أسامة زهران، أنه سعيد بالتواجد في مصر مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، موضحًا أنه أدلى بصوته في أمريكا.

وأضاف زهران، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنه متواجد في مصر الآن هو وأولاده، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالخارج كانت مشرفة، وفي مصر مشرفة.

وأشار إلى أن اليوم يكتب تاريخ جديد في تاريخ الأحزاب السياسية، وأنه يقدم التهاني لت الشعب المصري بالكامل، أعضاء مجلس النواب.

