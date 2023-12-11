محافظ الجيزة يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية بالحوامدية والبدرشين |شاهد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، ومنذ الساعات الأولي لثاني أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين للوقوف علي جاهزية المقار لاستقبالهم.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتي الانتهاء منها علي مدار الأيام 10 و 11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري وتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.



شملت جولة المحافظ لجان مدارس ( أبوالنمرس المشتركة، الشهيد شعبان أبو ربيع الابتدائية المشتركة، المنوات الإعدادية الحديثة بنين ) بأبوالنمرس و لجان مدارس ( الشهيد محمد راشد، الحوامدية الثانوية بنات) بالحوامدية و لجان مدارس ( مصطفى أبوزيد، أحمد عرابى، عاطف الإسلامبولى ) بالبدرشين.



وقد أشاد محافظ الجيزة بمدى وعي المواطنين بالمحافظة وحثهم الوطني وإصرارهم علي أداء حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم أمس الأحد 10 ديسمبر وذلك كأول يوم لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية وكذا اليوم، وثمن محافظ الجيزة مشاركة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مما يؤكد على الوعى والإدراك التام من جانب كافة فئات مواطني المحافظة على أهمية دورهم ومشاركتهم.



وأكد المحافظ للمواطنين أمام اللجان الانتخابية أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة قد أزالوا كافة المعوقات لتسهيل مشاركتهم بالعرس الإنتخابى مؤكدا لهم بأن حجم الوعى الذى يمتلكونه هو السبيل لتخطى أية تحديات وأن الإقبال على اللجان أوصل رسالة للعالم بمدى تحضر الشعب المصرى وحبه لوطنه.



وحث " راشد " المواطنين علي ضرورة استمرار مشاركتهم في الانتخابات اليوم وغدا ونزولهم للتصويت باللجان الانتخابية لبعث رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم في استقرار الوطن وحفاظا علي مقدراته ليؤكدوا مدى إنتماءهم للوطن من خلال حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.



وشدد راشد على رؤساء المراكز والمدن على المتابعة الدورية لسير العمل بمحيط اللجان والحفاظ على مستوى النظافة وإنسيابية الحركة المرورية والتواجد الميدانى للقيادات وفرق العمل لسرعة التحرك حال حدوث أى طارئ.



رافق المحافظ خلال مروره على اللجان إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير المساعد وعدداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين.

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