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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يشكل فريقًا سريًا بشأن الحرب في غزة

نتنياهو
نتنياهو

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شكل فريقًا سرياً للتحضير لليوم التالي لحرب غزة.

وقالت القناة العبرية في تقرير لها إن نتنياهو شكل فريقًا سريًا صغيرًا من كبار الحلفاء وممثلين عن مؤسسة الدفاع لمناقشة خطط ما بعد الحرب في غزة.

ويترأس الفريق مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ويضم ممثلين عن جيش الاحتلال والموساد والشاباك.

ولفتت إلى أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوج حضر الاجتماعات أيضًا، والتقى الفريق بالفعل أربع مرات ومن المتوقع أن يجتمع مرة أخرى هذا الأسبوع.

وقال مسؤول كبير للقناة 13، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بوجود الفريق، ومن المهم لإدارة بايدن أن تقدم تل أبيب خطة لليوم التالي.

وتمارس واشنطن ضغوطاً على إسرائيل بشأن خطة ما بعد الحرب، ووفقاً للتقارير، تريد من تل أبيب أن تنهي عدوانها على غزة قريبًا.

لكن الكيان الصهيوني يقول إنه ملتزم بالقضاء على حركة حماس والإطاحة بحكمها في غزة.

وأوضحت القناة 13 أن أي استنتاجات يتوصل إليها الفريق بقيادة هنجبي سيتم تقديمها أيضا إلى مجلس الوزراء الأمني.

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