أمينة النقاش: من أهم المبادرات الرئاسية.. العفو عن الغارمات

أكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، أن المرأة المصرية تركت بصمتها على كل شئ بمصر، ففي الفترة الأخيرة تم صدور قوانين كثيرة خاصة بالمرأة منها الوصاية، والأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته.

وأضافت أمينة النقاش، خلال قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن هناك قرارات رئاسية بإلغاء الديون على الغارمات، فمن أهم المبادرات الرئاسية العفو عن الغارمات وأن مبادرة 100 مليون صحة، شملت عدد كبير من النساء.



وأشارت إلي أن المرأة أصبحت مشتركة بنسب كبيرة في مجلس النواب والشيوخ، فمشاركة المرأة وصلت لـ 28% بمجلس النواب، و14% بمجلس الشيوخ.



ولفتت، إلي أن مشاركة المرأة في البرلمان في الماضي كانت قليلة غدًا، ولكن الأن هناك مشاركة للمرأة في كل شئ، والمؤسسات القضائية.

